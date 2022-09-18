Стрельба в Херсоне: в ВСУ рассказали, что произошло на самом деле

Стрельба в Херсоне: в ВСУ рассказали, что произошло на самом деле2
- 18.09.2022, 11:24
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Украинское командование знало о подготовке диверсии россиянами.
Россияне на оккупированных территориях пытаются создать разные диверсии, чтобы дискредитировать действия ВСУ. Что и произошло в Херсоне, где вчера вечером произошла стрельба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.
Она обратила внимание, ранее было предупреждение о том, с 17 по 20 сентября в Херсонской области, оккупантами планируется целый ряд диверсионных мер, которые будут вредить имиджу ВСУ.
«Российские военные пытаются донести информацию, что не освобождают их, а захватывают. Именно поэтому провокации со стрельбой посреди Херсона, провокации со взрывами и прочее, что они освещают, в первую очередь, на своих пропагандистских каналах - на это нужно обращать внимание», - отметила Гуменюк.
По ее словам, если на оккупированных территориях происходят какие-то чрезвычайные события, например, взрывы или стрельба, и она еще не завершилась, а корреспондент оккупационного ТВ уже «в водовороте событий», то это, скорее всего, и есть провокация.
Что произошло в Херсоне
Напомним, вчера, 17 сентября вечером во временно оккупированном Херсоне сообщали о взрывах и стрельбе. Россияне заявили о так называемой «контртеррористической» операции.
В ВСУ предполагали, что таким образом оккупанты снимают себе «очередной сюжет». Между тем спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что это «кадыровцы» могли воевать с «вагнеровцами», которых недавно отправили для «усиления» Херсона.