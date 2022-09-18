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Тайвань всколыхнуло мощное землетрясение

  • 18.09.2022, 11:45
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Тайвань всколыхнуло мощное землетрясение

СМИ опубликовали видео разрушений.

Непогода всколыхнула остров Тайвань. Там произошло мощное землетрясение.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в малонаселенной юго-восточной части Тайваня. Стихия повредила вагоны поездов, они сошли с рельсов. Есть предупреждение о цунами, сообщает Reuters.

Бюро погоды сообщило, что эпицентр землетрясения в округе Тайдун. В этом же районе произошел толчок магнитудой 6,4. Жертв не было.

Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 7,2 на глубине 10 км или 6,2 мили. Малоэтажное здание, в котором был магазин, обрушилось, и спасатели начали освобождать тех, кто внутри.

Администрация железных дорог Тайваня сообщила, что 3 вагона сошли с рельсов на станции Dongli в восточном Тайване. Это произошло потому, что часть навеса платформы обрушилась, и примерно 20 находившихся на борту пассажиров эвакуировали.

Центр предупреждения о цунами США передал Тайваню данные после землетрясения. Отмечается, что опасные волны цунами возможны в радиусе 300 км от эпицентра вдоль побережья Тайваня.

Метеорологическое агентство Японии предупредило о волнах цунами в 1 метр для части префектуры Окинава после землетрясения. По данным метеорологического бюро, землетрясение ощущалось на всем Тайване. В столице Тайбэи ненадолго дрогнули здания.

Научные парки в южных городах Тайнань и Гаосюн, где находятся крупные заводы по производству полупроводников, заявили, что это не повлияло на работу.

Тайвань расположен вблизи стыка двух тектонических плит, поэтому там случаются землетрясения.

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