Командование сбежало, снабжение перебито: армия РФ на юге терпит катастрофу 1 18.09.2022, 11:53

5,820

На правобережье Херсонской области ВСУ наносят удары по пунктам управления оккупантов.

Группировка РФ на правом берегу Херсонской области насчитывает около 25 тысяч человек, на левом берегу у противника тоже серьезные силы, заявил генерал-лейтенантом запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Как подчеркнул он в ходе чата в «Главреде», на правобережье Херсонщины ВСУ наносят удары не только по логистическим цепочкам и складам противника, но и по пунктам управления, в результате чего нарушается система управления.

По словам эксперта, старшее руководство российской группировки войск просто сбежало с правого берега Херсона. И это понимает и офицерский состав, и солдаты.

«Кроме того, российские военнослужащие видят, что у них перебиты все линии снабжения. Все переправы через реки – что паромные, что понтонные – оказались неэффективны. Соответственно, в случае чего у российских военных просто не будет никаких возможностей спастись. Поэтому в Херсонской области идут столь активные закупки и заготовка любых плавсредств», - уточнил он.

Таким образом, российский солдат на Херсонщине думает не о том, как отстаивать занимаемые позиции до последнего патрона, а о том, как спастись.

«Так что, несмотря на то, что, с военной точки зрения, российские войска могли бы долго удерживать правый берег Херсонской области и бороться, им это вряд ли удастся, учитывая их низкую мотивацию», - считает собеседник.

По его мнению, для успешного наступления на Херсонщине ВСУ необходимы бронированные машины, они должны сопровождаться танками и авиацией.

«Макрон откровенно заявил, что существует негласная договоренность о том, чтобы не давать Украине танки и самолеты», - напомнил он.

«Поэтому выполнять задачи и противостоять России со старой советской техникой, которая еще к тому же в гораздо меньшем количестве, чем она есть у россиян – это очень серьезный вызов. Однако для нас это национально-освободительная борьба, и другого подхода с нашей стороны нет и быть не может. Нам нужно выстоять, победить противника и освободить наши оккупированные территории теми возможностями, что есть. Все задержки с поставками помощи со стороны западных союзников для нас оборачиваются потерями», - добавил Романенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».