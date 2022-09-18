«Вы меня за дурака держите?»: житель Гродно взбунтовался против ЖКХ 2 18.09.2022, 11:57

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Из-за халатности коммунальщиков семьи в многоэтажке не могут накормить детей.

В редакцию grodno.in поступила очередная жалоба на коммунальщиков. В понедельник, 12 сентября, в доме по улице Сокольская, 6 отключили горячую и холодную воду без предупреждения. Житель многоэтажки возмущен халатностью служб и намерен добиться наказания причастных.

— Отключили с самого утра. Целый день не было никакой воды. Не повесили даже обычное объявление на подъезде. У нас 4-месячная дочь на смесях. Ребенок заболел. Жена не могла никуда от нее отойти. Я тоже не мог вырваться с работы, — рассказывает Андрей.

Добиться от коммунальщиков разъяснений, что случилось и почему жильцов не поставили в известность, у мужчины не вышло. Несколько раз он связывался со службой 115.

— Они даже не стали меня слушать, а потом просто сбрасывали звонок. Могли бы предупредить, мы бы тогда подготовились, купили воду заранее. Что за дела такие? Не я один такой, у кого в подъезде ребенок, — бунтует гродненец.

Голодным младенца не оставишь. Мать попыталась покормить ребенка грудью. Этого хватило на несколько часов. Воду так и не включали. Пришлось заказывать доставку.

Предупреждения должны были расклеить сотрудники ЖКХ. Мужчину заверили, что указания были даны и извещения на подъездах есть. Он дважды спускался проверить, не упустил ли важную информацию, но никаких объявлений не увидел.

— Мне доказывали, что объявление висит. Вы издеваетесь? Я попросил номер, чтобы выслать на вайбер фото с доказательством того, что ничего на подъезде нету. Вы меня за дурака держите? — возникает Андрей.

По итогу перед жильцом все-таки извинились и пообещали, что вода скоро появится. Поздно вечером ее все еще не включили. Краны заработали только в 2–3 часа ночи.

По словам гродненца, подобное случилось впервые. Ранее об отключении воды всегда предупреждали. Ведь даже взрослого человека такая ситуация застанет врасплох, не говоря о детях — ни попить, ни поесть, ни гигиенические процедуры сделать.

Что это было: авария или внезапный плановый контроль?

Журналист Grodno.in связался с УЖРЭПом Октябрьского района, ЖЭС-7, службой 115 — везде, как обычно бывает в аналогичных случаях, перенаправляли по инстанциям.

В результате выяснилось, что многоквартирный дом по улице Сокольской, 6 состоит на учете ЖСПК-173. Поэтому обращаться нужно напрямую к председателю. Но и здесь не сразу удалось добиться результата: глава правления тут постоянно меняется. Но мы все-таки добрались до сути.

— Произошла авария. Были проблемы, по первому подъезду точно. Звонили в теплосети, в водоканал. Он что-то отключал. Потом запустили воду, пошла ржавая. Но мы ни при чем, это водоканал, иначе предупреждали бы, — ответил председатель дома.

О просьбе впредь оповещать жильцов заранее, председатель ответил, что работает последний день. Мол, выбирайте нового — и пожалуйста.

Бытовые перепалки с коммунальщиками случаются слишком часто. Нет никакой гарантии, что история на Сокольской, 6 не повторится. Да и в любом другом доме тоже. Возможно, из-за ЧП жильцов просто не успели предупредить. Однако всегда хочется надеяться, что оплачивая коммунальные услуги, мы можем рассчитывать на их соответствующее качество.

Куда обращаться, если отключили воду?

Если не ожидается плановое отключение воды и что-то случилось внезапно, то первой инстанцией для обращения выступает организация, обслуживающая дом — ЖЭС или ЖСПК. Когда реакции с их стороны нет, адресовать жалобу необходимо по следующим инстанциям: диспетчерская служба Гродноводоканала — 119, центральная аварийно-диспетчерская служба — 115.

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