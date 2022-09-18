Портников: Публичное унижение Путина от Моди стало главным итогом саммита ШОС 7 18.09.2022, 12:15

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Слова индийского лидера застигли главу Кремля врасплох.

Президент России Владимир Путин претерпел публичное унижение от премьер-министра Индии Нарендры Моди во время их встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане.

Индийский лидер достаточно неожиданно призвал Путина прекратить войну в Украине, после чего российскому диктатору пришлось оправдываться.

Такую точку зрения озвучил журналист и ведущий Виталий Портников в эфире своего YouTube-канала.

«Одним из главных и достаточно неожиданных итогов саммита Шанхайской организации сотрудничества для президента России Владимира Путина стало публичное унижение, которое Путин претерпел от главы индийского правительства Нарендры Моди. И сейчас об этом публичном унижении мировые медиа говорят гораздо чаще, чем о всех прочих мероприятиях. Нарендра Моди публично заявил Владимиру Путину о том, что война несвоевременна и не нужна по сравнению с теми вызовами, с которыми сегодня сталкивается человечество, и отметил, что он не раз и ранее говорил это российскому президенту в их телефонных беседах», - заявил аналитик.

По словам журналиста, эти слова индийского лидера застигли врасплох Путина, в результате чего он был вынужден оправдываться в несвойственной для него манере.

«Было очевидно, что российскому президенту все это неприятно слушать. Было очевидно, что все это российскому президенту неприятно выговаривать. Это стало ударом по той концепции всеобщего уважения России в странах глобального Юга, которая продвигается российской пропагандой», - добавил эксперт.

Напомним, Моди заявил Путину, что «сейчас не эпоха для войн, так как мир должен заботиться о продовольственной и топливной безопасности».

Путин, в свою очередь, попытался заверить, что «Россия сделает все, чтобы конфликт в Украине завершился как можно скорее».

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