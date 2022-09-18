Россиян уже готовят к новому «жесту доброй воли» 1 18.09.2022, 12:29

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Военный эксперт рассказал, где именно.

Российские оккупационные войска в ближайшее время потеряют захваченные территории в Запорожской и Херсонской областях. В связи с этим президент РФ Владимир Путин перестал говорить об этих направлениях и сосредоточился только на Донбассе.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в эфире Freeдом.

«Поэтому он (Путин - ред.) оставляет за собой какой-то механизм отхода на те горизонты, с которых начинал - это Донбасс. Крым он не упоминает, так как вопрос Крыма с точки зрения правового поля России решен», - отметил он.

По словам эксперта, в связи с этим враг бросит все свои силы для удержания Донецкой и Луганской областей.

«Наше войско за эти полгода окрепло, возросло в несколько раз. Сейчас мы имеем превосходство в живой силе в некоторых местах, а в некоторых - и в технике. Поэтому задача российских войск по полной оккупации Донецкой, Луганской областей полностью невыполнима», - подытожил Свитан.

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