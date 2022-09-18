«Какого вы вообще туда полезли?»: экономист высмеял «прорывные технологии» лукашистов 3 18.09.2022, 12:38

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Конфуз вышел не только с «первым белорусским ноутбуком».

Белорусские власти на всех углах трубят об импортозамещении, пытаясь выбить под эти проекты огромный кредит — $1,5 миллиарда — у России. Вспомним совещание о развитии микроэлектроники, планы по пилотируемой космонавтике, разработку программ союзного государства в сферах химии, медицины, автомобилестроения и так далее.

Однако на практике, отмечает экономист Сергей Чалый, многое сводится не к прорывным технологиям, а к «индустриальным технологиям пятидесятилетней давности».

— Мне кажется, Лукашенко всерьез решил специфическим образом возобновить «сборочный цех», которым Беларусь была во времена Советского союза, — отметил эксперт в эфире «Белсата». — А задача сборочного цеха — только собирать.

Частично этим можно объяснить конфуз с «первым белорусским ноутбуком», по поводу которого на «Горизонте» в конце концов признали, что не было задачи произвести свой, просто собрать. Причем так подавалось, будто это чуть ли не трудовой подвиг: «мы нашли людей», «мы долго размышляли», «собрали из самых лучших компонентов» — все в таком духе. Это то, что, по большому счету, студенты в 90-е годы делали на коленке.

Однако возврат к советским практикам, говорит Сергей Чалый, отечественной экономике никак не помог. Мониторинг машиностроения и в целом промышленного производства в ЕАЭС показал, что Беларусь выглядит хуже всех. Кыргызстан, Армения, Казахстан продемонстрировали промышленный рост, а вот Россия и Беларусь — спад: причем, если у России это -1%, то у Беларуси -6%.

— То есть, при всех разговорах о том, что мы займем какие-то освобождающиеся ниши, на самом деле именно по нам больше всего пришелся удар, — констатирует экономист. — И не в последнюю очередь именно из-за того, что бы сборочный цех. Из чего собирать?

Эффективность «производственной модели» белорусского режима ярко демонстрирует кейс Миорского металлопрокатнога завода, который приводит Сергей Чалый.

— Абсолютно передовой завод, сделанный по самым отличным современным технологиям, который действительно дает абсолютно импортозамещающее производство — 150 тонн белой жести, включая самую тонкую, которая практически вся идет на экспорт. То, что Лукашенко любит. Но в тот момент, когда завод должен был запускаться, вместо визита Лукашенко, который должен был перерезать ленточку и сказать, какие молодцы частники, сами все сделали, приезжает ДФР и руководство арестовывают.

В итоге — завод не запускается, кредиты не обслуживаются, вплоть до того, что «Беларусбанк» даже подает в суд по поводу банкротства этого предприятия…

Там было около 700 высокопроизводительных рабочих мест. А теперь — недостаток порядка 70-80 квалифицированных специалистов. Видимо, за несколько месяцев, пока завод стоял в состоянии неопределенности, люди разбежались.

А ведь какого черта вообще туда полезли?! Частное предприятие, которое сделано с нуля целиком без никакого участия государства. Обвинили, мол, руководство нечистое на руку, слишком большие кредиты взяли, у предприятия украли деньги — у какого, если это их предприятие?

Недавно госСМИ ввернули, якобы «государство сопровождало проект на каждом этапе». Нормальные действия по созданию среды, инфраструктуры — не конкретно для этого предприятия, а бизнес-среды вообще — воспринимаются как основание для того, чтобы потом прийти и сказать: «Мы же вам создали условия, а могли бы и ножичком полоснуть» — а ведь и полоснули, и в итоге забрали.

Чем дальше, тем больше правитель Беларуси считает работу государства — создание условий для бизнеса — поводом с них «спросить долги», говорит экономист.

— Неудивительно, что у нас такой инвестиционный климат — хотя наконец решили проблему с рублевой ликвидностью, инвестиционная рецессия по-прежнему продолжается, — резюмирует эксперт.

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