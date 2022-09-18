Пьяные оккупанты устроили в Мариуполе перестрелку между собой 18.09.2022, 12:44

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Россияне глушат алкоголем панику из-за контрнаступления ВСУ.

Российские военные продолжают попытки провести «мобилизацию» среди оставшегося населения во временно оккупированном Мариуполе. Вместе с тем захватчики в очередной раз устроили между собой стрельбу.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram-канале. По его убеждению, скоро враг будет иметь дело и с мариупольской «бавовной».

"Очередной вечер с автоматными выстрелами. В Приморском и Левобережном районах оккупанты устроили стрельбу. Причина стандартная – алкоголь и страх», – подчеркнул чиновник.

По его словам, чтобы оправдать свое пребывание в тылу, военнослужащие ВС РФ в Мариуполе распространяют слухи о наличии диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), якобы подкрепляемых автоматными и пулеметными очередями во время комендантского часа.

«К счастью, никто из гражданских не пострадал. Такой фейерверк на День оккупированного города», – заявил Андрющенко.

Он добавил, что в Мариупольском районе началась принудительная так называемая мобилизация в ряды путинского войска. Первый «отлов» мужчин прошел 17 сентября в поселке Мангуш.

Это произошло абсолютно в заявленные РФ сроки, которые озвучивались ранее. Ожидается, что следующий в очереди – сам Мариуполь, в начале октября.

«А на границе Донецкой и Запорожской областей в районе с. Стародубовка около 23:00 зафиксирован пуск пяти ракет. Предварительно, ПВО. Первый признак, что мариупольской «бавовне» быть», – отметил Андрющенко.

Ситуация в оккупированном российской армией Мариуполе Донецкой области ухудшается с каждым днем. Люди считали самым страшным испытанием авиаудары, однако теперь боятся наступления зимы. Обещания россиян «сделать из Мариуполя картинку» остались просто обещаниями. О том, как оккупанты устроили катастрофу в городе, где начались протесты, читайте в материале.

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