Япония получит Курилы, Китай с удовольствием проглотит территории Дальнего Востока 2 Юрий Романенко

18.09.2022, 12:48

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Россию будут бить и делить всем миром.

К сожалению, Изюм в очередной раз подтверждает одно правило - где твари задерживаются хотя бы на пару недель, там и сразу возникает геноцид. Где приходит Россия, там и концлагерь с гекатомбами трупов.

По-другому жить не могут, не умеют, не хотят. Сталин, Иван Грозный, Петр Первый и прочие маньяки - не исключение из правил, а суть большой девиации под названием Россия.

Потому демилитаризация и денуклеаризация России - стратегическая цель всего свободного мира. О которой не нужно стесняться напоминать нашей дипломатии с утра до вечера.

И да, еще нужно не стесняться, что если подналечь всем свободным миром, то Япония получит Курилы, Польша кусок Восточной Пруссии, Финляндия -Карелию, Китай с удовольствием проглотит отторгнутые по Тяньцзинскому «договору» 1858 года территории Дальнего Востока. Маньяка никому не жалко.

Тем более, не жалко нацию, коллективно тяготеющую к насилию и самоубийству. Ну какой нормальный народ будет кончать от воплей о ядерной пепле? А бело-сине-красная некрофилия запросто.

Так что на вопрос «хотят ли русские войны?», весь мир воочию получил внятный и четкий ответ. Хотят. Алчут. Жаждут. Упиваются видом трупов. Дают свободу уголовникам, как Сталин гнал штрафбаты на пулеметы.

Для русской бабы кольцо с трупа пахнут радостью похлеще любой шанели. Вот это должны осознать на Западе. Не стесняйтесь об этом говорить везде.

Юрий Романенко, «Фейсбук»

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