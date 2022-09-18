«Пока затягивали турникет, отстреливался одной рукой» 18.09.2022, 12:59

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Белорусский доброволец «Лис» рассказал о своем участии в наступлении ВСУ и победном марше на Херсон.

Змицер «Лис», 21-летний доброволец родом из Брестской области, служит в составе ВСУ с конца 2021 года. С первых дней войны он находился на Херсонском направлении.

10 сентября во время наступления ВСУ «Лис» получил ранение. Из больницы Змицер рассказал «Радыё Свабода», при каких обстоятельствах это произошло (не называя мест — это запрещено), а также о настроениях в армии.

«Мы выдвинулись штурмовать российские позиции. Это была лесопосадка вдоль канала, мы уже несколько раз там были, место сильно простреливалось. Зашли туда, прождали несколько часов. Тогда место стала обрабатывать наша артиллерия, «Хаммеры», пулеметы. Тогда мы пошли в атаку. Получилось взять левую часть посадки, которая загибалась буквой Г, а вот правую мы не взяли».

«Лис» шел во второй группе солдат, которые наступали. С собой у него был чешский гранатомет RPG.

«Нам нужно было пройти метров восемьсот. Вижу, что перед нами начинается стрелянина. Мы вытянулись цепочкой вдоль канала, начался контактный бой, россияне буквально за десять метров от нас. Начали перестреливаться «по-сомалийски» (с поднятым над головой оружием. — Ред.) через канал. Я достал гранатомет, выстрелил в их сторону, конечно, попасть я не мог. Сейчас, обдумывая, сделал бы по-другому. На какое-то время все затихло», — рассказал доброволец.

Во время этого наступления погиб один из бойцов ВСУ. Он шел прямо перед «Лисом».

«Это был его первый контактный бой, хотя он был более опытный, чем я. Ему совсем не повезло, мне повезло немного больше. Мы продвинулись на метров сто, периодически перебрасывались гранатами. Дошли до новой позиции противника, я прикрывал левый фланг, чтобы россияне там не высунулись. Вижу боковым зрением, что парень как бежал, так на бок и завалился. Начинаю стрелять, ложусь, называю его имя, спрашиваю, что с тобой, но никакой реакции не было».

В этот момент до раненого дополз другой побратим, который и засвидетельствовал, что боец погиб.

«Это была мгновенная смерть. Я в это время стрелял и не заметил, как за метра три от меня взрывается граната РГД-5. В этот момент лицо как будто огнем обожгло, почувствовал тяжелый нокдаун. Две-три секунды я был почти без сознания, все поплыло, полная дезориентация. Тем не менее быстро очнулся, почувствовал, что изо рта течет кровь. Порезало лицо, нос, возле глаз. Я вижу, что рука не держит автомат. Из кисти из вены интенсивно течет кровь, рука вся была в крови».

«Лис» зажал пальцами вену и начал отползать назад. Другой побратим помог ему затянуть турникет на руке.

«Пока он затягивал, я отстреливался одной рукой, чтобы никто не мог вылезть и бросить в нас гранату. Я начал эвакуироваться, я бы мог продолжить бой, но ненадолго. Рука уже начала отекать, сильно болела. Россияне были настолько близко, что мы даже слышали их разговоры: «Укропы наступают».

В результате того боя, по словам Змитра, с украинской стороны погиб один, с российской — трое.

«Получить ранение оказалось не больно. Но ветераны говорят, что это только первое неболезненное. У меня контузия. Осколки гранаты зашли глубоко, они не гноятся, их нет смысла трогать. Моторика пальцев сохранилась, но такое чувство, будто дубинкой по руке дали. Сильнее всего болят большой и указательный пальцы. Лицо нормально, из скулы достали осколок. Зашили верхнюю губу, нижняя сама срослась».

Парень говорит, что наступление украинской армии в Харькове сильно вдохновило бойцов и на других направлениях фронта.

«Это факт, что мы в Херсонской области отвлекли на себя внимание перед наступлением в Харьковской области. Харьков очень сильно всех окрылил. Дух украинской армии после этого очень сильно поднялся. Надеюсь, вернусь в строй, когда наши уже прорвут первую линию российской обороны, и смогу присоединиться к победному маршу на Херсон», — смеется «Лис».

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