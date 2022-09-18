У 14 белорусских айтишников в «заначке» нашли миллион долларов 2 18.09.2022, 13:19

2,050

Большая часть из них уже живет за границей.

У многих белорусских айтишников получается откладывать от 20 до 50% годовых доходов. Журналисты devby.io узнали, какие заначки они скопили.

Поучаствовали 1400+ ИТ-специалистов. Почти половина — разработчики. 35% — мидлы. Почти треть специалистов работает в ИТ 10 и более лет.

Подробнее об участниках

Большинство айтишников (23%) имеют «подушку безопасности» в размере до 20 тысяч долларов.

На втором месте специалисты из ИТ с заначкой поскромнее — до 5 тысяч долларов (18,2%). 12,5% респондентов оценили свою «подушку безопасности» в 100 тысяч долларов.

6% айтишников затруднились оценить свои накопления.

Сразу 14 респондентов сообщили, что являются долларовыми миллионерами. Во время анкетирования в ноябре прошлого года только у 8 человек оказалось не меньше миллиона долларов.

Посмотрели, кем являются миллионеры. Мы не можем подтвердить достоверность данных о накоплениях, поэтому составили портрет богатых айтишников на основе информации, указанной респондентами в анкетах.

6 из 14 указали, что живут в Беларуси. Другие локации — Польша, Литва, Турция, Грузия, Италия, Нидерланды.

Половина работает в ИТ 10+ лет.

Среди миллионеров есть разработчики, C-Level, Head of Department, тимлид, дизайнер, продукт-менеджер.

Треть — сеньоры. Также есть мидлы и лиды. Один респондент указал, что является джуном. Если информация о его финансовом состоянии достоверная, то можно предположить, что свой капитал он скопил до прихода в ИТ-сектор.

12 айтишников сообщили, что у них в заначке больше миллиона долларов, у двоих — больше 5 миллионов.

Часть держит деньги в банках (в беларусских и зарубежных) и «под подушкой».

Большинство откладывает 50%+ доходов, предпочитает делать накопления в долларах.

9 респондентов инвестируют свои сбережения. Основные инструменты — акции предприятий и криптовалюты.