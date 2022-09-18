Террорист Гиркин заявил, кто убьет Путина из-за проигрыша в войне 18.09.2022, 13:29

У глава РФ есть все шансы повторить судьбу Милошевича, Хусейна или Кадаффи.

В России может начаться революция, в ходе которой убьют президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил террорист Игорь Стрелков (Гиркин) в YouTube, передает УНИАН.

«Верхи не могут, а низы, подталкиваемые, не хотят. Тем более, все революции совершаются не в деревне Гадюкино... Все революции совершаются в столице», - отметил он.

По словам Гиркина, у Путина есть все шансы повторить судьбу свергнутого российского императора Павла I или Слободана Милошевича, который умер в тюремной камере в Гааге.

«Хотя вариант с Саддамом Хусейном или Кадаффи тоже не исключен. Не факт, что он не будет показательно унасекомлен не так, как сдавшийся Милошевич», - добавил террорист.

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