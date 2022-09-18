Террорист Гиркин заявил, кто убьет Путина из-за проигрыша в войне
- 18.09.2022, 13:29
У глава РФ есть все шансы повторить судьбу Милошевича, Хусейна или Кадаффи.
В России может начаться революция, в ходе которой убьют президента РФ Владимира Путина.
Об этом заявил террорист Игорь Стрелков (Гиркин) в YouTube, передает УНИАН.
«Верхи не могут, а низы, подталкиваемые, не хотят. Тем более, все революции совершаются не в деревне Гадюкино... Все революции совершаются в столице», - отметил он.
По словам Гиркина, у Путина есть все шансы повторить судьбу свергнутого российского императора Павла I или Слободана Милошевича, который умер в тюремной камере в Гааге.
«Хотя вариант с Саддамом Хусейном или Кадаффи тоже не исключен. Не факт, что он не будет показательно унасекомлен не так, как сдавшийся Милошевич», - добавил террорист.