Белорусы создали «маленькую Италию» недалеко от Минска 1 18.09.2022, 13:38

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История необычной дачи началась около 10 лет назад.

Белоруска Елена рассказала onliner.by, как смогла создать «маленькую Италию» недалеко от Минска:

— История нашей дачи началась около 10 лет назад. Дальние родственники предложили ее купить, и мы решили ввязаться в эту авантюру. Вначале все устраивало. Месторасположение в семи километрах от Минска, за Ратомкой, с хорошим транспортным сообщением. Товарищество старое, 60-х годов, поэтому крошечные домики утопают в зелени полувековых яблонь, груш, берез и сосен. Нам достался довольно-таки ухоженный участок, без засилия сорняков и бурьяна в пол человеческого роста, с заложенным садом. Мы сразу влюбились в это место. Но все это было чужое и не соответствовало нашим представлениям об отдыхе на природе.

В первые дни мы решили, что жить с летним душем и домиком-туалетом не совсем комфортно. Думали-гадали и в итоге нашли подходящее место. В доме была веранда, которая использовалась для хранения всякого хлама.

В результате переделки получилась прихожая, где можно разуться и снять куртки, а также санузел, где разместились душевая кабина, бойлер и унитаз. До сих пор не поставили раковину, потому что никак не можем определиться в выборе тумбочки (подвесная или стоящая). Источником подогрева служит теплый пол, который включается только тогда, когда на улице меньше 20 градусов тепла, а так стены дома сами накапливают и отдают тепло. В прихожей мы сделали окно в пол, чтобы любоваться своим участком, но за 10 лет так вырос можжевельник спартан, что сейчас мы ждем, пока он еще немного подрастет, и тогда через ствол мы снова будем любоваться красотами.

На втором этаже нашего домика была очень странная дверка с выходом на косую крышу. Первое время мы вылезали на нее и любовались звездами, которых в городе не найдешь. И очередная завиральная идея посетила нас — это же полноценная терраса. Сейчас каждую весну мы выставляем многочисленные горшки с цветами и любуемся своим садом с высоты второго этажа.

Утром тут прекрасно пить чай и наслаждаться пением птиц, вечером — любоваться звездами и строить планы на дальнейшие переделки. В жаркую погоду можно расстелить полотенце и загорать. За 10 лет посаженные нами вдоль дома туи выросли до уровня второго этажа, и это стало напоминать итальянскую Верону, где, поднимаясь вверх по лестницам замков, ты идешь в окружении нескончаемых высоченных туй. Когда мы делали террасу, пошли дожди, нас затопило, поэтому следом пошел ремонт на первом этаже дома. Были уложены новые полы из сосновой доски, переклеены обои и поставлены новые двери, в камин для безопасности мы вставили огнеупорное стекло, чтобы в холодную погоду наслаждаться пламенем, не боясь устроить пожар.

Но это бытовые вопросы, что не самое интересное. Самое главное — это участок. У нас были миллионы идей, но как их реализовать на четырех сотках? Это главная задача, которую мы до сих пор пытаемся решить. Участок разделили на несколько уровней. Вдоль забора от улицы посадили кусты смородины, малины, шиповника и несколько плетущихся растений, чтобы закрыться от взглядов прохожих. Глухой забор ставить не захотели, чтобы быть в окружении природы и не видеть границ участка, но при этом сохранить ореол загадочности. Теперь у нас в уютной зоне на нижнем уровне стоит гамак, где можно уединиться с книжкой и спрятаться от всех, так как из-за зелени разросшегося барбариса, спиреи и клематисов находишься в тихом, скрытом от посторонних глаз уголке.

От входной калитки идут две дорожки. Одна с лесенкой в три ступеньки, другая (мы ее называем проспектом) — широкая и удобная. Обе эти дорожки родились после сотни прочитанных журналов и были сделаны собственными силами. Идя по извилистой дорожке из камней, проходишь мимо пионов, лилий и лилейников, наслаждаешься ароматами жасмина и колквиции, попадаешь на солнечную лужайку, окруженную розами. Каждые две недели картина меняется.

В хорошую погоду мы ставим на участке стол и наслаждаемся запахами роз и пионов. По извилистой дорожке из камней попадаешь на теневую лужайку, окруженную тенелюбивыми растениями. Тут у нас и клумбы с хостами, аккуратно выложенные камнями, и папоротники, и рододендроны с азалиями. Из-за обилия растений и перепадов уровней невозможно сказать, что у нас четыре сотки, так как грани теряются.

Идя по одной из дорожек, попадаешь в огород, который мы спрятали от глаз шпалерой с плетистыми розами.

Огород! Изначально появилось желание попробовать, но из этого мало что вышло. В ход снова пошла литература. И теперь, наученные собственными ошибками и приобретенным опытом, мы можем похвастаться своим урожаем кабачков, огурцов, помидоров, всевозможной зелени, а нашей руколе завидуют все — такую не купишь на рынке. В сезон мы забываем о походах на рынок, кормимся со своей сотки, еще и на закатки остается. Кабачковая икра, яблочный сок и пюре — это то, за чем наши родственники и друзья стоят в очереди.

Отдельно хочу сказать, что на территории за забором я воплощаю еще одну свою мечту — луг с полевыми цветами. Ежегодно я высаживаю васильки и прочие луговые цветы. Прохожие каждый раз останавливаются и восхищаются этим диким лугом в условиях довольно-таки замкнутого пространства.

Наш участок настолько утопает в зелени, что возникающая каждый год идея об отделке фасада здания отступает на второй план. Вилла это или шале? Персиковый или беж? Только натуральный зеленый с вкраплением цветов. В этом году Дед Мороз подарил нам качели-гамак, и теперь это излюбленное место каждого. Вместо старой пластиковой скамейки мы мастерим лавочку из орешника — такой нет больше ни у кого.

Уже на протяжении почти 10 лет мы стараемся воплотить в жизнь идею непрерывно цветущего сада. Первоцветы, крокусы, примулы, тюльпаны — это начало весны. Затем следуют пионы и цветущие кустарники. Далее нас начинают радовать розы, гортензии и клематисы. Когда зацветают флоксы и рудбекии, становится понятно, что скоро наступят холода, и мы, укутав свои растения, переберемся в город и будем ждать начала следующего сезона, строить планы на будущий год, выбирать новые растения и заставлять подоконники рассадой.

Конечно, впереди у нас еще много переделок, ведь нет предела совершенству. Но та гармония в единении с природой, которой нам удалось достичь, приносит нам и нашим гостям море позитива. И в данный момент мы точно понимаем, что наша авантюра 10 лет назад была затеяна совершенно не зря.

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