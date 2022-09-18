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Оккупантов выбили из села Подвысокое под Изюмом

  • 18.09.2022, 13:59
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Оккупантов выбили из села Подвысокое под Изюмом
Фото: Getty Images

Над населенным пунктом вывесили украинский флаг.

В селе Подвысокое Изюмского района Харьковской области вывесили украинский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Боровский сельский совет.

«Установление государственного флага на Подвысочанском доме культуры», - говорится в подписи к кадрам.

Как сообщалось, проводя контрнаступательную операцию в Харьковской области, ВСУ нанесли россиянам колоссальные потери в живой силе и технике. Подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота ВС РФ потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.

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