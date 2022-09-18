Оккупантов выбили из села Подвысокое под Изюмом
- 18.09.2022, 13:59
- 2,530
Над населенным пунктом вывесили украинский флаг.
В селе Подвысокое Изюмского района Харьковской области вывесили украинский флаг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Боровский сельский совет.
«Установление государственного флага на Подвысочанском доме культуры», - говорится в подписи к кадрам.
Как сообщалось, проводя контрнаступательную операцию в Харьковской области, ВСУ нанесли россиянам колоссальные потери в живой силе и технике. Подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота ВС РФ потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.