По улицам Белгорода бродят сбежавшие из Украины пьяные российские солдаты 1 18.09.2022, 14:02

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Они неуверенно стоят на ногах и ищут, где поесть.

Российские оккупанты, которых встретил журналист, с февраля воевали против Украины и дислоцировались в селе Большие Проходы Харьковской области.

В российском Белгороде, расположенном недалеко от границы с Украиной, полно путинских военных, сбежавших от контрнаступления ВСУ.

Об этом говорится в материале британского журналиста Эндрю Рота из The Guardian.

«В Белгороде, на юге России, всего в милях от границы с Украиной игнорировать войну стало невозможно. Несколько раз в день над головой гремит ПВО. На границе российские и украинские военные стоят в поле зрения друг друга», – пишет журналист.

Репортер сообщает о российских военных, «бродящим по улицам Белгорода».

«Российские солдаты из Осетии вечером бродят по незнакомым улицам мимо Спасо-Преображенского собора. Они неуверенно стоят на ногах, кажется, пьяные или уставшие. И ищут, где поесть», – рассказывает Рот.

Российские оккупанты, которых встретил журналист, с февраля воевали против Украины и дислоцировались в селе Большие Проходы, к северу от Харькова.

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