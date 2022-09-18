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Партия Макрона сменила название

  • 18.09.2022, 14:15
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Партия Макрона сменила название

Кроме того, она объединилась с двумя другими политическими силами.

Правящая партия Франции «Вперед, Республика!» ( LREM), основанная нынешним президентом страны Эммануэлем Макроном, сменила название на «Ренессанс». Кроме того, она объединилась с двумя небольшими партиями «Действовать, конструктивные правые» и «Территория прогресса».

Соответствующие решения были приняты на съезде в Париже вечером в субботу, 17 сентября, сообщает dw.com.

87% участников съезда проголосовали за изменение названия и статуса.

Сначала это было политическое движение, которое не относило себя ни к правым, ни к левым, которое Макрон основал в 2016 году, чтобы «перевернуть страницу со старыми политическими партиями». Теперь все приобретет форму классической партии, участники которой должны платить обязательные взносы и больше не смогут находиться в других политических формированиях.

Как сообщает СМИ, целью партии является борьба с изменениями климата, которая, по мнению наблюдателей, нуждается в смелых и радикальных решениях, а также на обеспечении максимальной занятости населения. Французское общество должно стать более справедливым, доступ к системам образования и здравоохранения необходимо улучшить, считают в партии.

В мае 44-летний Эммануэль Макрон по итогам двух туров был переизбран президентом Франции.

Он набрал 58,54% во время второго тура президентских выборов, а его соперница Марин Ле Пен — 41,46%.

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