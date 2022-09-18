Путин поставил капкан сам на себя 3 Сергей Лойко

18.09.2022, 14:43

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Российская армия оказалась грандиозной потемкинской деревней.

В том, насколько российское вооружение и техника, от танков до самолетов и кораблей, оказались ущербными и уязвимыми в настоящей боевой обстановке сегодняшнего дня, весь мир имел возможность убедиться за последние шесть месяцев.

Качество личного состава вообще катастрофическое, особенно теперь, когда немногочисленные элитные силы выбиты войной, и их приходится на ходу заменять бомжами, алкоголиками, заключенными и теми жителями мужского пола на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, кто не успел вовремя спрятаться.

В этой ситуации многочисленные эксперты и пропагандисты настойчиво советуют Путину провести общую мобилизацию.

Путин – преступник и безумец, но даже он понимает, что всеобщая мобилизация станет настоящим голосованием, реальным опросом населения, честным референдумом о доверии президенту, и никакие памфиловые, всероссийские центры изучения общественного мнения и директора школ здесь не помогут.

Всеобщая мобилизация обернется грандиозным фиаско, когда две трети страны подадутся в бега, но даже одну оставшуюся треть самых тупых и безропотных лузеров нечем будет вооружить, некому будет обучать военному делу, и даже не во что будет обмундировать, потому что, как говорится, «все уже украдено до нас».

Ну и кроме того, при таком объявлении путину нужно будет публично признать свое поражение в «специальной военной операции», а проигрывать

За полгода войны Путин оказался практически без боеспособной армии, и новую взять негде.

Поэтому и рвется фронт, как истлевшие портки, то там, то тут. И дальше будет еще хуже.

Все, на что способен сегодня Кремль, – это продолжать обстреливать украинские города допотопными ракетами и пугать весь мир ядерной войной в надежде на спасительные переговоры.

С Путиным у власти эта агония продлится максимум до весны. При его устранении война закончится в тот же день. Последний вариант устраивает Украину, Россию и весь мир больше всего. Воюем дальше, терпим и ждем.

Сергей Лойко, «Фейсбук»

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