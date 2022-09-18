В Минске появились огромные богомолы, муравьи и пауки

В Минске появились огромные богомолы, муравьи и пауки5
- 18.09.2022, 14:47
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Их «нашествие» стало возможным из-за десяти человек.
Вдоль центральной аллеи ботанического сада в Минске появились необычные скульптуры. Огромный богомол, муравей или паук не только заставят ваше сердце биться сильнее, но и станут отличным фоном для фото.
Работы подготовили десять белорусских скульпторов. Все композиции выполнены из разных материалов, в разных стилях, но объединяет их общая тема — природа.
Судя по комментариям в соцсетях, посетители идею оценили. «Необычно и оригинально! Нужно сходить», — писали одни. «Жуть, но и круто одновременно», — добавляли другие. «Класс, надеюсь они там приживутся», — намекали организаторам выставки третьи.