В Минске появились огромные богомолы, муравьи и пауки 5 18.09.2022, 14:47

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Фото: Facebook ботанического сада

Их «нашествие» стало возможным из-за десяти человек.

Вдоль центральной аллеи ботанического сада в Минске появились необычные скульптуры. Огромный богомол, муравей или паук не только заставят ваше сердце биться сильнее, но и станут отличным фоном для фото.

Работы подготовили десять белорусских скульпторов. Все композиции выполнены из разных материалов, в разных стилях, но объединяет их общая тема — природа.

Судя по комментариям в соцсетях, посетители идею оценили. «Необычно и оригинально! Нужно сходить», — писали одни. «Жуть, но и круто одновременно», — добавляли другие. «Класс, надеюсь они там приживутся», — намекали организаторам выставки третьи.

Фото: Facebook ботанического сада

Фото: Facebook ботанического сада

Фото: Facebook ботанического сада

Фото: Facebook ботанического сада

Фото: Facebook ботанического сада

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