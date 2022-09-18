Тюремные наемники «Вагнера» устроили бунт в Херсоне, утихомирить их пытались кадыровцы 18.09.2022, 14:55

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Оккупанты никак не могут поделить «сферу влияния» и награбленное имущество.

Накануне, 17 сентября, во временно оккупированном Херсоне произошла стрельба. По данным украинских спецслужб, между собой стрелялись кадыровцы и наемники ЧВК «Вагнера», которых владелец этой частной военной компании недавно навербовал в российских тюрьмах и колониях и которые устроили настоящий бунт.

Оккупанты никак не могут поделить «сферу влияния» на оккупированных территориях Украины, для разрешения «разногласий» они все чаще хватаются за оружие. Об этом со ссылкой на источники в украинских спецслужбах сообщает «24 канал».

Накануне, 17 сентября, во временно оккупированном Херсоне люди слышали звуки стрельбы. Сразу после этого появилась версия, что российские пропагандисты снимали очередной постановочный ролик, типа «героической борьбы с украинской ДРГ».

Однако реальность оказалась куда более прозаической - и в то же время более интересной.

«Причиной стал самый настоящий бунт, который устроили вагнеровцы-зэки. И, конечно, для подавления восстания использовали кадыровцев. Правда, справиться с неуправляемыми заключенными им не удалось. Поэтому там развязался самый настоящий бой. Что касается потерь, то они сейчас неизвестны», – отмечает издание.

В Офисе президента Украины также считают, что стрельба в Херсоне - уже давно возникшее и постоянно растущее «очередное проявление напряжения» - как между наемниками ПВК, так и между заключенными, которых туда навербовали, российскими военными, сотрудниками ФСБ и кадыровцами. Об этом заявлял советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

При этом количество «бытовых конфликтов» увеличивается. Стороны агрессивно делят награбленное перед бегством на фоне новостей о приближении Вооруженных сил Украины, считает он.

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