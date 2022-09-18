Байцы УСУ зладзілі «феерверк» з варожага танка на ўсходзе 2 18.09.2022, 15:10

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После меткого удара над техникой оккупантов поднялся столб огня и дыма.

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов и их боевую технику. В результате очередного мощного удара защитников на восточном направлении был уничтожен вражеский танк.

Соответствующее видео 18 сентября было опубликовано в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ. «Горит-пылает вражеский танк. Восточное направление», – говорится в публикации.

Судя по видеозаписи, на месте удара по российской бронемашине вспыхнул мощный пожар; поднялся столб черного дыма.

Зрелище напоминало яркий фейерверк.

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