Байцы УСУ зладзілі «феерверк» з варожага танка на ўсходзе

Байцы УСУ зладзілі «феерверк» з варожага танка на ўсходзе2
- 18.09.2022, 15:10
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После меткого удара над техникой оккупантов поднялся столб огня и дыма.
Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов и их боевую технику. В результате очередного мощного удара защитников на восточном направлении был уничтожен вражеский танк.
Соответствующее видео 18 сентября было опубликовано в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ. «Горит-пылает вражеский танк. Восточное направление», – говорится в публикации.
Судя по видеозаписи, на месте удара по российской бронемашине вспыхнул мощный пожар; поднялся столб черного дыма.
Зрелище напоминало яркий фейерверк.