В Беларуси старенький VW Passat B3 продали за огромную сумму 2 18.09.2022, 15:22

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Машина сразу же привлекла внимание водителей.

Непрекращающийся рост цен на новые автомобили, а также сокращение ассортимента в салонах дилеров вынуждают белорусов искать машины на «вторичке». Правда, как отмечает главный av.by, цены на «бэушку» тоже выросли и предпосылок для их снижения пока не предвидится. Более того, действительно хорошие экземпляры в продаже долго не задерживаются.

Доказательством тому можно считать Volkswagen Passat B3, объявление о реализации которого появилось на av.by 4 сентября. Машина сразу же привлекла внимание пользователей: многие стали писать на редакционную почту с просьбой посмотреть седан «в идеальном состоянии» и рассказать, оправданно ли за «Пассат» 1990 года просят 5 250 долларов, в то время как в среднем подобные машины белорусы продают за 1 400—1 500 у. е.

В описании было сказано, что это редкий экземпляр, не требующий вложений, и цена его соответствует состоянию. Звучит действительно заманчиво (и выглядит на фото так же), поэтому мы незамедлительно связались с продавцом в Калинковичах, который дал добро на осмотр машины. Увы, накануне встречи владелец перезвонил и сообщил пренеприятные (для нас) известия.

— Можете не ехать! Продал машину, отправились уже сделку оформлять. А новый владелец показывать седан никому не хочет. Почему так — я не знаю, — не скрывая радости в голосе, кратко сообщил мужчина.

Тем не менее кое-что о судьбе автомобиля удалось узнать.

— Насколько мне известно, этот VW Passat приехал в Беларусь в 1997 году и все время находился в одних руках. Прежний владелец умер, а его родственники решили продать авто. Машина особо не эксплуатировалась, а в зимний период и вовсе не покидала гараж.

— Оценив состояние, решил прикупить себе на случай, если не удастся найти что-то поновее. К тому же кузов у «Пассата» практически весь в родной краске, за исключением заднего крыла. Но это нормально для иномарок, которые в 1990-х привозили из Европы. В остальном даже лобовое стекло — заводское, без сколов и трещин. Подвеска тоже вся оригинальная.

После покупки новый владелец заменил две передние стойки, тормозные колодки, масло и антифриз. Состояние салона и кузовных элементов, по его словам, свидетельствовало о том, что в серьезные ДТП VW Passat не попадал.

— Я пересел на данный VW Passat с «пятерки» BMW E60 с пробегом более 300 тысяч километров. Но даже от нее не получал столько удовольствия, как от этой 32-летней машины. Подвеска отлично отрабатывает каждую кочку, не издает ни одного постороннего звука. По асфальту «Пассат» бежит, как по рельсам.

— Не буду скрывать: ездить на нем долго не собирался, поэтому и на учет не ставил. Почти сразу отправил в продажу. Ну а что — вдруг кто-то ищет именно Passat B3 в идеальном состоянии? Может, человек захочет законсервировать или взять себе в коллекцию, — поясняет быстрое решение расстаться с автомобилем мужчина.

Сразу же после публикации объявления на av.by нашему собеседнику стали звонить люди. Не раз приезжали потенциальные покупатели для осмотра. Как говорит уже бывший владелец, никаких нареканий после ознакомительного тест-драйва машина ни у кого не вызывала. Другой вопрос, что все рассчитывали на торг и нужной суммы на руках не имели.

— В итоге «Пассат» ушел в люди за семь дней! Интересно, что покупатель нашелся здесь, в Калинковичах. Чуть-чуть поторговались, ударили по рукам — и сейчас по всем правилам автомобиль оформлен на нового хозяина. Пусть теперь его радует — во всех отношениях автомобиль достойный! Тем более в таком состоянии, которое надо еще и поискать.

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