У россиян есть удивительная легенда, но она им не поможет 3 Виктор Трегубов

18.09.2022, 15:25

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Не достанет Россия из закромов родины новую, другую армию.

Была в средневековой Европе легенда о пресвитере Иоанне. Заключалась она в том, что где-то в Индии живет царь-христианин, благочестивый и невероятно могущественный. И что вот-вот придет, раскидает всех агарян (сиречь, мусульман), и не будут они больше доставлять христианам хлопот.

Такая себе вера в бога из машины.

У россиян тоже есть такая легенда, и она удивительна. Это вера в бесконечность российской военной мощи. Даже люди, которые прекрасно видели российскую армию изнутри, искренне верят, что раз их бьют, то это потому, что они воюют понарошку. А вот если в полную силу – то ух! Возьмут и всех победят.

Отсюда вот эти «ооо! А давайте уничтожим украинскую инфраструктуру!» Чем? Вы отстреляли большую часть ракетного запаса. Вы потратили семь из тридцати пяти наличествующих ракет «Кинжал» на то, чтобы снести парковый мостик в Кривом Роге. Осталось запаса на четыре мостика. Не, они реально верят, что у них количество ракет безразмерное, а если заканчиваются, то они их щас на коленке соберут без западных компонентов, из Шойгу и палок. Главное побольше инженеров расстрелять, при Сталине работало.

Отсюда же призывы ко всеобщей мобилизации. Ребята, ау, у вас не по мясу дефицит, а по технике и кадрам. Ну, допустим, объявите вы всеобщую мобилизацию, добьете экономику, сгоните по сотне хипстеров, что тяжелее стакана никогда не держали, к пылающим военкоматам городов-миллионников – кто их в бой поведет, Пушкин? Кто обучит, кто оденет, если у вас уже в боевых частях лютый некомплект? Как вы оставшихся офицеров по новым частям размажете, если их в существующих мало? Или вы считаете, что это как в компьютерной игре – построил казармы и клепай юнитов?

Ну ладно, у них эта вера, как у средневековых европейцев, вызвана национальной травмой и самоубеждением. Но иронично то, что некоторые наши тоже в это верят. Это ж Россия, она большая, и у нее не заканчивается.

У нее как раз заканчивается. Прямо сейчас. Мобилизацию не объявляют не потому, что Украину жалеют, а потому, что сил нет. И по инфраструктуре прилетает единично, образцово-показательно, просто чтобы перебить повестку «нас бьют на двух фронтах сразу». И потопления крейсеров, и прилеты по Валуйкам терпят не потому, что «долго раскачиваются».

Не придет пресвитер Иоанн, дорогие россияне. Не достанет Россия из закромов родины новую, другую армию. Будете воевать тем, что есть.

Уже воюете. Результат оцените сами.

Виктор Трегубов, «Фейсбук»

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