В оккупированном Херсоне прогремело шесть мощных взрывов 3 18.09.2022, 15:30

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Местные жители публикуют видео.

В воскресенье, 18 сентября, во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает «Суспільне».

При этом российские СМИ сообщают, в городе прозвучали «шесть мощных взрывов», а местные жители публикуют видео работы систем ПВО.

В то же время местные Telegram-каналы сообщают о «прилетах» в районе Юбилейного.

Напомним, 17 сентября вечером во временно оккупированном Херсоне сообщали о взрывах и стрельбе. Россияне заявили о так называемой «контртеррористической» операции.

В ВСУ предполагали, что таким образом оккупанты снимают себе «очередной сюжет». Между тем спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что это кадыровцы могли воевать с «вагнеровцами», которых недавно отправили для «усиления» Херсона.

При этом глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк заявила, что россияне на оккупированных территориях пытаются создать разные диверсии, чтобы дискредитировать действия ВСУ.

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