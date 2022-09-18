«Шли на огни, но поняли, что им не туда»1
- 18.09.2022, 15:37
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В Пинском районе всю ночь искали троих братьев-школьников.
17 сентября в деревне Клетная Пинского района случилось ЧП. Днем трое братьев-школьников ушли на рыбалку и к вечеру не вернулись, сообщает «Полесская правда». Лишь к утру детей нашли. От холода они прятались в соломенной скирде.
Потеряшки — родные братья, которые учатся с 1 по 5 класс. Днем мальчишки пошли на рыбалку. Вечером, когда мама вернулась с работы, увидела, что сыновей нет дома. Стало темнеть, дети не возвращались, женщина забила тревогу.
Мальчиков искала милиция, спасатели, лесничие и просто неравнодушные люди. Всю ночь они прочесывали леса, водоемы и поля. Лишь к утру после 10 часов обследования территории детей увидел мастер леса Иван Савчук. К тому времени он намотал более 160 километров, объезжая местность на мотоцикле.
Братья сидели в соломенной скирде. Место, где их нашли, находилось в 14 километрах от Клетной.
Оказалось, братья заигрались на природе до темноты и, когда стали возвращаться, заблудились. Они шли на огни, но, поняв, что направляются не туда, решили переждать ночь в соломе, чтобы не замерзнуть.
По информации «Полесской правды», лесничий привез ребят домой целыми и невредимыми.