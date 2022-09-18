Алла Пугачева призвала Минюст РФ признать ее иноагентом

Алла Пугачева призвала Минюст РФ признать ее иноагентом9
- 18.09.2022, 15:42
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Российская певица открыто выступила против войны.
Российская певица Алла Пугачева потребовала от Министерства юстиции России включить ее в реестр иноагентов, о чем написала на своей странице в Instagram. Эту просьбу она объяснила солидарностью с мужем, артистом Максимом Галкиным, который ранее уже попал в список физлиц-иноагентов:
— Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие наши страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан.