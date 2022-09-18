Рогачевский «Днепр» назван худшей командой мира 18.09.2022, 16:01

Эта футбольная команда действительно поражает плохой игрой.

В популярном тикток-аккаунте назвали худшую футбольную команду мира. Ей стал рогачевский «Днепр», прописанный во второй лиге — третьем по силе дивизионе Беларуси.

Аргументируя выбор, автор аккаунта отметил регулярные крупные поражения рогачевцев с вызывающими счетами, пишет news.pm.by.

«Мы нашли худшую команду мира. Это рогачевский «Днепр» из второй лиги чемпионата Беларуси. Как вам такое: 0:23 против команды с названием «Лесхоз»? Но самое интересное, что у команды все-таки есть болельщики. Они до сих пор считают, что прийти и поболеть за рогачевский «Днепр» — это лучший способ провести свободное время в выходные. Кстати, среди задач команды было названо «прославление родного края». Что ж, мужики, вам это удалось. Вы в этом шоу, а значит, начали свое дело не зря», — отметили в ролике.

За несколько часов 30-секундный ролик, который стал «вирусным», посмотрели больше 650 тысяч человек. Это значительно больше аудитории аккаунта, на который подписано только 69 тысяч пользователей.

Рогачевский «Днепр» на самом деле плох: проиграл все 16 матчей в сезоне с общей разницей голов 7-182. В последней игре «Днепр» «уплыл» гомельскому «Бумпрому» со счетом 0:29, что стало антирекордом в истории чемпионатов Беларуси.

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