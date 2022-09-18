Forbes: Новый армейский корпус России продержался на войне с Украиной всего несколько дней 18.09.2022, 16:05

Среди наиболее пострадавших — элитные войска.

Летом Кремль изо всех сил пытался сформировать новый армейский корпус, чтобы заменить 80 тысяч солдат, которые были ранены или убиты в Украине. Также новое формирование должно было компенсировать 5 тысяч единиц утраченной техники на поле битвы, которая сгорела или попала в украинские руки.

На бумаге Третий армейский корпус – грозная сила. Он состоит из нескольких бригад по 10 тысяч солдат, которые делятся на немногим более десятка батальонов, вооруженных сотнями танков T-80 и Т-90, а также другой бронетехникой. Но в реальности новый корпус наполнен добровольцами, которые либо старые, либо в плохой физической форме. Среди них также много людей с алкогольной или наркотической зависимостью, пишет Forbes.

На прошлой неделе Третий армейский корпус был отправлен в Харьковскую область, отчаянно пытаясь остановить украинское контрнаступление. Но все закончилось тем, что новое российское военное образование просто «растаяло». Новый корпус, базировавшийся в Мулино, был лучшей попыткой Кремля пополнить свои тяжелые потери за более чем 200 дней войны против Украины. И то, что эта новая сила никак не смогла повлиять на ситуацию на фронте – это очень плохие новости для российских военных усилий. Чем дальше, тем российской армии будет труднее собирать новые формирования.

Весной, когда российские потери перевалили за 50 тысяч, Кремль начал создавать новые батальоны из сил, которые еще были в тренировочных центрах. В то же время российская армия выступила с инициативой сформировать добровольческие батальоны в регионах, предлагая зарплаты на уровне 5 тысяч долларов в месяц. Именно такие новые добровольческие батальоны вошли в состав бригад, в частности, в 72-ю отдельную мотострелковую бригаду, которая служит под флагом Третьего армейского корпуса. Первоначально план предусматривал мобилизацию 20 тысяч человек на военную службу. Но, похоже, процесс остановился, когда удалось завербовать около 10 тысяч.

Это не удивляет. Набор людей в Третий армейский корпус столкнулся с горькой демографической ситуацией и правилами обращения с призывниками в России. Приблизительно половина 900-тысячной армии РФ – это контрактники. Другую половину составляют призывники в возрасте от 18 до 27 лет. Призывники служат год. Но российское законодательство запрещает использовать их в войне. Из каждого миллиона молодых ребят призывного возраста в России примерно треть – это те, кто не может служить по состоянию здоровья или в связи с учебой. Дважды в год Кремлю удается отправить в армию около 200 тысяч из 700 тысяч молодых парней, пригодных для военной службы.

Так что избытка человеческих сил в резерве немного. Forbes пишет, что молодые рекруты – это не те, кем Кремль наполнил добровольческие батальоны. Туда звали мужчин старшего возраста. Речь идет о примерно 2 миллионах людей с военным опытом, которые технически пригодны для военной службы. Армия также набирала добровольцев в российских тюрьмах.

Итог таков, что солдаты Третьего армейского корпуса в худшей физической форме, чем молодые бойцы в других подразделениях.

«Набор так называемых «резервистов» в Третий армейский корпус продолжается. Среди уже завербованного персонала большое количество людей имеют наркотическую и алкогольную зависимость», – сообщили в украинском Генштабе.

В хорошей форме или нет, но аллементы Третьего армейского корпуса РФ в конце августа отправили в Харьковскую область, где через неделю десяток украинских бригад начал мощное контрнаступление, а через пять трудных дней выгнали российские силы за границу. В социальных сетях распространяли видео, на котором видна артиллерийская батарея Третьего армейского корпуса России где-то на дорогах Харьковщины. Эти силы должны были укрепить российские оборонные позиции в регионе. Они сначала потеряли несколько бронемашин из-за украинских атак, а затем присоединились к российскому отступлению из области, покинув танки, БМП-2 и БТР-80.

Пока не ясно, какова будет дальнейшая судьба Третьего армейского корпуса. Он все еще может сформировать и развернуть подразделения. Но успехи корпуса на Харьковщине не дают повода для уверенности. Хуже то, что дефицит живой силы, который Третьему армейскому корпусу РФ следовало бы восполнять сейчас, стал еще больше. Харьковское контрнаступление стоило российской армии сотен бронемашин и потенциально тысяч солдат. Среди наиболее пострадавших формирований была элитная Первая гвардейская танковая армия. Каковы бы ни были перспективы Третьего армейского корпуса в дальнейшей мобилизации, он точно не сможет восполнить пробел в российском боевом контингенте после частичного уничтожения Первой гвардейской танковой армии.

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