СМИ: У украинского олигарха Коломойского прошел обыск 18.09.2022, 16:19

Изъяты документы и гаджет.

Детективы украинского Национального антикоррупционного бюро провели обыск у олигарха Игоря Коломойского, во время которого изъяли документы и гаджет, скачав его содержимое. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на источники.

Свидетели события рассказали, что представители следствия пришли к Коломойскому в 5 утра воскресенья, 18 сентября. Сейчас по месту жительства находится в Буковеле. По данным издания, обыск касался дела о завладении имуществом и средствами компании Укрнафта почти на 13 млрд грн в ценах 2015 года.

Источники в НАБУ заявили изданию, что «это, едва ли не впервые на их памяти, был обыск, о котором никого не предупреждали».

На вопрос журанлистов, действительно ли детективы бюро провели у него обыски, Коломойский ответил: «Не слышал». По данным издания, он находился в Буковеле еще неделю назад.

Журналисты пишут, что олигарх пока не проходит по делу Укрнафты как обвиняемый, подозрение ему не объявляли. Однако он является совладельцем компании.

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