Yle: Россия использует в войне против Украины ракеты, которые защищали Санкт-Петербург 1 18.09.2022, 17:11

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Четыре базы ПВО были полностью лишены техники.

Санкт-Петербург – одно из наиболее важных мест для противовоздушной обороны России. Однако спутниковые снимки свидетельствуют, что из этого региона российская армия перебрасывает в Украину большое количество систем ПВО и ракет к ним.

Как пишет финское информационное агентство Yle, на снимках видно, что в течение лета пусковые установки и ракеты исчезли с базы в Зеленогорске в районе Карельского перешейка.

Yle отмечает, что Санкт-Петербург – второй по важности город России. И он окружен 14 базами противовоздушной обороны. Теперь несколько из этих баз полностью пустуют.

«Судя по снимкам, четыре базы ПВО были полностью лишены техники», – сказал изданию военный эксперт и майор в отставке Марко Эклунд, следящий за армией России уже более 20 лет. Он проанализировал фото, сделанные спутником, по просьбе журналистов Yle.

По словам Эклунда, опустошение баз вряд ли сильно ослабит оборону Санкт-Петербурга. Потому что техника, переброшенная в Украину, была старой. Так что России она не нужна для защиты города. Однако российские войска все чаще применяют устаревшую технику и ракеты в войне против Украины. Поскольку современное высокоточное вооружение уже в дефиците.

Yle отмечает, что спутниковые снимки были сделаны частными компаниями по заказу издания. Самые свежие из них были сняты в августе и сентябре. Наиболее очевидные изменения на них заметны в районе юго-западнее Санкт-Петербурга. Там пропали две батареи ПВО. Все пусковые установки были демонтированы с платформ вблизи села Керстово. В полукилометре к северо-востоку расположена еще одна батарея. Отсюда российские военные тоже забрали все пусковые установки. В обоих местах остались только радары.

Также Yle пишет, что из региона исчезло 25 контейнеров с ракетами, в которых могло быть по 100 ракет в каждом. Эклунд сказал, что вблизи озера Лагода контейнеры с ракетами погрузили на транспортные платформы еще в мае.

Издание отмечает, что ранее Россия использовала в войне против Украины ракеты и вооружения, которые хранились в регионах, расположенных ближе к украинской границе. Эти регионы также было принято считать не столь важными в обороне, как Санкт-Петербург. Финское издание допускает, что поскольку старые системы С-300 были сняты с вооружения, вполне возможно, что Россия решила использовать их по максимуму в войне против Украины. Главное управление разведки Вооруженных сил Украины ранее сообщало, что таких ракет при нынешних темпах использования хватит Москве еще на три года.

«Эти старые ракеты используют против наземных целей так, чтобы они причинили как можно больше вреда гражданским», – сказал майор Эклунд.

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