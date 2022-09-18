В Беларуси на понедельник объявили оранжевый уровень опасности 18.09.2022, 17:18

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На большей части страны ожидается сильный ветер.

В понедельник, 19 сентября, в Беларуси усилится ветер и пройдут сильные дожди. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности, сообщается на сайте Белгидромета.

На большей части Беларуси ожидается сильный ветер с порывами до 15−10 м\с. В некоторых восточных районах он усилится до 21−24 м\с.

Дождь во многих регионах может начаться еще ночью и утром, местами по восточной части в это же время обещают сильные дожди. По северо-востоку сильные осадки прогнозируют и днем.

В Минске 19 сентября также усилится ветер, порывы также будут доходить до 15−20 м\с. Ночью и утром, как прогнозируют синоптики, тоже пройдут сильные дожди.

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