Китай и Индия не хотят помогать Путину 4 Сергей Фурса

18.09.2022, 18:09

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Остался только Лукашенко.

Ожидание – реальность

Ожидание:

Путин. 24 февраля. За 3 дня за взять Киев. Захватить Украину. Застать врасплох Запад. Ослабить НАТО. Показать всем величие России. Попасть в учебники истории.

Реальность:

Война идет уже полгода. Киев далек как никогда. Пытаешься удержать Херсон. Оправдываешься под давлением контрнаступления Украины. Запад консолидирован как никогда.

Ожидание:

Путин. Шантаж Запада приведет к тому, что поддержка Украины будет падать. США и ЕС будут давить на Украину, чтобы заставить пойти на компромисс с Россией. Запад устанет от войны. Европа испугается морозов и зимы без газа.

Реальность:

Запад постоянно наращивает уровень поддержки Украины. Позиция европейских голубей – Россия должна полностью вывести войска из Украины, включая Крым и потом начать переговоры. При этом, Китай и Индия давят на Путина, чтобы он шел на компромисс с Украиной и заканчивал войну.

Вот это неприятно, правда ведь. Миллиарды долларов вбуханы в пропаганду. Эта пропаганда пытается всем навязать мысль, что Запад должен устать, что Украину должны предать. Даже в Украине постоянно идут ложные вбросы о том, что США подталкивают Киев к компромиссам и настаивают на переговорах.

И при этом столкнуться с ситуацией, когда последняя надежда Кремля, Индия и Китай, синхронно давят на Россию, чтобы она заканчивала войну и шла на компромисс. Причем делают это публично. И это на фоне жесткой позиции Запада.

А европейские лидеры, такие мягкие и компромиссные, кардинально сменили риторику за полгода.

И даже на сборище азиатских диктаторов, даже в отсутствие Китая, ты оказываешься в позиции слабого просителя и об тебя вытирает ноги Эрдоган. Показывая, что Россия не может защищать своих союзников на примере Армении. И выражая готовность покупать российский газ с большим дисконтом и в турецких лирах. Валюте, от которой все стараются держаться подальше, ведь она упала в 10 раз за последние 10 лет и продолжает постоянно девальвировать.

И остался около тебя только Лукашенко.

И дать заднюю уже нельзя. Просто потому что ты не даешь заднюю. Потому что в твоей среде не дают заднюю. И все зациклены на этой задней.

Вот это все признаки гениального стратегического таланта Путина. Премия Дарвина от геополитики и экономики в одном флаконе. Но в учебники истории он попал.

Сергей Фурса, «Фейсбук»

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