Украинская разведка: Российские госпитали отказываются лечить «добровольцев» из ОРДЛО 18.09.2022, 18:25

Раненых боевиков россияне отправили в госпиталь Ростова-на-Дону.

Госпитали на территории России отказываются лечить боевиков из террористических организаций «Л/ДНР», которые отправились на фронт добровольно. Об этом свидетельствуют данные украинской разведки.

Пресс-служба ГУР Минобороны пишет, что один из батальонов так называемого «Союза добровольцев Донбасса» понес большие потери во время боев в районе Авдеевки. Раненых боевиков россияне отправили в госпиталь Ростова-на-Дону.

«Впрочем, персонал госпиталя отказался оказывать медицинскую помощь раненым из-за отсутствия у подразделения статуса регулярного вооруженного формирования», — говорится в сообщении.

ГУР объясняет, что так называемый «Союз добровольцев Донбасса» был создан по программе добровольной мобилизации БАРС — боевого армейского резерва. По данным разведки, врачи ссылаются на прямое указание командования, когда отказываются лечить раненых террористов.

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