Украинская разведка: Российские госпитали отказываются лечить «добровольцев» из ОРДЛО
- 18.09.2022, 18:25
Раненых боевиков россияне отправили в госпиталь Ростова-на-Дону.
Госпитали на территории России отказываются лечить боевиков из террористических организаций «Л/ДНР», которые отправились на фронт добровольно. Об этом свидетельствуют данные украинской разведки.
Пресс-служба ГУР Минобороны пишет, что один из батальонов так называемого «Союза добровольцев Донбасса» понес большие потери во время боев в районе Авдеевки. Раненых боевиков россияне отправили в госпиталь Ростова-на-Дону.
«Впрочем, персонал госпиталя отказался оказывать медицинскую помощь раненым из-за отсутствия у подразделения статуса регулярного вооруженного формирования», — говорится в сообщении.
ГУР объясняет, что так называемый «Союз добровольцев Донбасса» был создан по программе добровольной мобилизации БАРС — боевого армейского резерва. По данным разведки, врачи ссылаются на прямое указание командования, когда отказываются лечить раненых террористов.