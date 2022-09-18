В Минске по улицам разгуливает вьетнамский хряк

В Минске по улицам разгуливает вьетнамский хряк6
- 18.09.2022, 18:37
- 3,762
Его неоднократно замечали жители столицы
В Минске заметили вьетнамского хряка, который невозмутимо разгуливает по улицам. Видео с животным выложили в соцсети.
Кабана не раз уже замечали по улице Героев 120-й дивизии в микрорайоне Уручье. Животное не боится людей и машин. Он выходит погулять по столичным тротуарам как в светлое, так и в темное время суток.
Хряка прохожие пытаются окликнуть: «Поросенок», но тот никак не реагирует на внимание со стороны людей, пишет «Комсомолка».