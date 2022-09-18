В Минске по улицам разгуливает вьетнамский хряк 6 18.09.2022, 18:37

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Его неоднократно замечали жители столицы

В Минске заметили вьетнамского хряка, который невозмутимо разгуливает по улицам. Видео с животным выложили в соцсети.

Кабана не раз уже замечали по улице Героев 120-й дивизии в микрорайоне Уручье. Животное не боится людей и машин. Он выходит погулять по столичным тротуарам как в светлое, так и в темное время суток.

Хряка прохожие пытаются окликнуть: «Поросенок», но тот никак не реагирует на внимание со стороны людей, пишет «Комсомолка».

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