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В Беларуси усиливаются две проблемы в торговле

  • 18.09.2022, 18:49
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В Беларуси усиливаются две проблемы в торговле

Белорусам не до покупок.

В Беларуси продолжает ускоряться падение розничного товарооборота. В январе-августе он сократился на 2% к аналогичному периоду прошлого года. Это следует из данных Белстата. Месяцем ранее падение было на уровне 1,5%. При этом у покупателей растет средний чек, то есть на товары приходится тратить больше денег.

Розничный товарооборот за восемь месяцев этого года составил 44 млрд рублей. Это на 2% меньше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период прошлого года. Падение этого показателя происходит на фоне рекордной годовой инфляции и снижения реальных доходов населения.

При этом продолжают расти расходы белорусов в магазинах, ТЦ и на рынках. Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 19,5 рубля. Годом ранее этот показатель был на уровне 17,1 рубля.

Товарооборот общественного питания в январе-августе был в плюсе, он прибавил на 1,1% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года.

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