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Конец для Путина

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  • Антон Геращенко
  • 18.09.2022, 19:11
  • 8,680
Конец для Путина

Теперь известно, кто станет президентом России на досрочных выборах, которые состоятся уже в следующем году.

Это Алла Борисовна Пугачева!

Женщина, кумир миллионов, Примадонна, которая нашла в себе силы и смелость в отличие от многих мужчин публично выступить за прекращение войны и за мир, зная, что за это сейчас дают семь лет тюрьмы. Вот, что написала Алла Пугачева у себя в Instagram сегодня:

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем».

Обращение Аллы Пугачевой с просьбой включить ее в список «иноагентов» вслед за Максимом Галкиным – это конец для Путина!

Домик из дерьма и палок под названием «путинская россия», который главный террорист Кремля строил 22 года в головах у своего народа, с треском разваливается на глазах.

И этот процесс, порождающий вокруг себя кровь и зловоние, уже не остановить!

Антон Геращенко, Telegram

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