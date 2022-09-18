Конец для Путина 8 Антон Геращенко

18.09.2022, 19:11

8,680

Теперь известно, кто станет президентом России на досрочных выборах, которые состоятся уже в следующем году.

Это Алла Борисовна Пугачева!

Женщина, кумир миллионов, Примадонна, которая нашла в себе силы и смелость в отличие от многих мужчин публично выступить за прекращение войны и за мир, зная, что за это сейчас дают семь лет тюрьмы. Вот, что написала Алла Пугачева у себя в Instagram сегодня:

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем».

Обращение Аллы Пугачевой с просьбой включить ее в список «иноагентов» вслед за Максимом Галкиным – это конец для Путина!

Домик из дерьма и палок под названием «путинская россия», который главный террорист Кремля строил 22 года в головах у своего народа, с треском разваливается на глазах.

И этот процесс, порождающий вокруг себя кровь и зловоние, уже не остановить!

Антон Геращенко, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».