ВСУ за сутки уничтожили 15 опорных пунктов и четыре позиции ЗРК россиян 18.09.2022, 19:27

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Вечерняя сводка украинского Генштаба.

Россияне продолжают сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По сообщению Генштаба, россияне наносят удары по жилищам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры.

За сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов с РСЗО по объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Северск, Серебрянка, Двуречная, Каменка, Спорное, Верхнекаменное, Красногоровка, Новомихайловка, Нескучное, Полтавка, Успеновка, Миролюбовка, Беляевка и Высокополье.

На северском, слобожанском, краматорском, бахмутском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях противник вел обстрелы из танков, минометов и артиллерии.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

В течение текущих суток авиация Сил обороны осуществила 20 ударов - подтверждено поражение 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 4 позиций зенитных ракетных комплексов.

Также подразделениями противовоздушной обороны ВСУ уничтожили один БПЛА кафиров.

«Ракетные войска и артиллерия оказали огневое влияние по более чем 20 объектам противника. В частности, по 7 пунктам управления и 9 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты ПВО и понтонные переправы российских оккупантов», - говорится в сообщении.

По информации ВСУ, сейчас уточняются общие потери врага.

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