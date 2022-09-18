Румыния ответила на бредни Лукашенко

Румыния ответила на бредни Лукашенко16
- 18.09.2022, 20:02
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Посла режима вызвали в МИД страны.
Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску вызвал временного поверенного в делах Беларуси в этой стране. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Румынии.
«Таким образом румынская сторона решительно отвергает подобные недопустимые заявления, подпитывающие риторику, основанную на призыве к силе и угрозе силой в международных отношениях, — заявляют в МИД Румынии. — Также нельзя игнорировать роль и международную ответственность Беларуси как пособника России в поддержке агрессивной войны против Украины».
В МИД Румынии напомнили, что страна является государством-членом НАТО. «И в высшей степени пользуется всеми гарантиями безопасности, вытекающими из этого статуса», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Румынии.
Отметим, вчера Лукашенко озвучил очередную сумасшедшую теорию заговора. Диктатор заявил, что «США являются единственной страной-выгодополучателем из войны в Украине»:
— И Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Сегодня Украина, завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния.