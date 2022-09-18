Леса на юге Беларуси до сих пор закрыты 1 18.09.2022, 20:24

Запреты действуют в 14 районах.

Согласно интерактивной карте Минлесхоза, в 14 регионах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов. Все они находятся на юге Беларуси, граничащем с Украиной.

На Брестчине ограничения действуют в Малоритском, Ивановском, Пинском и Столинском районах. На Гомельщине — в Лельчицком, Житковичском, Наровлянском, Хойникском и Речицком. В Мозырском, Ельском, Брагинском, Лоевском и Гомельском районах лес посещать запрещено.

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