Президент Грузии призвала ответить правосудием на зверства россиян в Изюме
- 18.09.2022, 20:32
- 1,556
Украина не упадет и воцарится мир.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что зверства россиян в Изюме являются военными преступлениями и призвала к правосудию по отношению к виновным.
Об этом сообщает глава грузинского государства в Twitter.
«Я решительно осуждаю зверства, совершенные Россией в Изюме. Ответом на эти военные преступления должно стать правосудие. Украина не упадет и воцарится мир. Слава Украине», - написала она.