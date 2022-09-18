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Президент Грузии призвала ответить правосудием на зверства россиян в Изюме

  • 18.09.2022, 20:32
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Президент Грузии призвала ответить правосудием на зверства россиян в Изюме
Саломе Зурабишвили
Фото: Сергей Долженко / EPA

Украина не упадет и воцарится мир.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что зверства россиян в Изюме являются военными преступлениями и призвала к правосудию по отношению к виновным.

Об этом сообщает глава грузинского государства в Twitter.

«Я решительно осуждаю зверства, совершенные Россией в Изюме. Ответом на эти военные преступления должно стать правосудие. Украина не упадет и воцарится мир. Слава Украине», - написала она.

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