Ученые объяснили, почему для взрослых людей время идет быстрее 18.09.2022, 20:59

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Все дело в нашем мозге.

Исследователи установили, что по мере старения скорость, с которой человеческий мозг получает и обрабатывает изображения, постепенно снижается. Это приводит к временному несоответствию в воспоминаниях.

То есть замедление скорости визуализации мозга приводит к ускорению восприятия времени, пишет Studyfinds.

«Люди часто удивляются, как много информации они помнят в юности. Однако дело совсем не в том, что в прошлом их опыт был важнее, просто обработка данных происходила гораздо быстрее», – рассказал ученый Адриан Бежан из Дюкского университета в США.

По мере взросления человека в мозге также взрослеют нервы и нейроны. Они увеличиваются в размерах и усложняются. Следовательно, новые нейронные сигналы, то есть воспоминания, должны пройти более длинный путь, чем в молодости.

Наши нервы также усугубляются с возрастом, замедляя поток электрических сигналов в нашем сознании. Эти изменения означают, что для получения и обработки новых ментальных образов и воспоминаний требуется больше времени, добавили исследователи.

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