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Зеленский: После ряда побед на фронте не затишье, а подготовка

  • 18.09.2022, 22:44
Зеленский: После ряда побед на фронте не затишье, а подготовка
Владимир Зеленский

Вся Украина должна стать свободной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что временное затишье на фронте в Украине в действительности является подготовкой к дальнейшим действиям.

«Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед у нас есть определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду. В следующий ряд очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать. Потому что Украина должна быть свободной — вся», — сказал он в вечернем видеообращении.

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