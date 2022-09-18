Армия РФ бросила более 200 единиц техники при бегстве из Харьковской области 18.09.2022, 22:59

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Также оккупанты бросали мобилизованных.

Российская армия, убегая из Харьковской области, бросила более 200 единиц боевой техники, в том числе танки. Об этом информирует в воскресенье, 18 сентября, Главное управление разведки Украины.

Состав оккупационного контингента обсуждает информацию о потерях, понесенных Россией при побеге, - говорится в пресс-релизе ГУР. На территории Харьковской области военные оставили более 200 единиц военной техники, в том числе танки, БМП, САУ и автомобили. Военные говорят, что большая часть техники осталась в районе Балаклеи на базе обслуживания.

Разведка также пишет, что военные госпитали в России отказываются лечить т.н. добровольцев из «ЛДНР», получившие ранения. «При отступлении россияне бросали «мобилизованных» на позициях без поддержки и помощи. Из-за этого потери в подразделениях иногда достигали 100% личного состава», - говорится в сообщении.

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