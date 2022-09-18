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Армия РФ бросила более 200 единиц техники при бегстве из Харьковской области

  • 18.09.2022, 22:59
  • 3,748
Армия РФ бросила более 200 единиц техники при бегстве из Харьковской области
архивное фото

Также оккупанты бросали мобилизованных.

Российская армия, убегая из Харьковской области, бросила более 200 единиц боевой техники, в том числе танки. Об этом информирует в воскресенье, 18 сентября, Главное управление разведки Украины.

Состав оккупационного контингента обсуждает информацию о потерях, понесенных Россией при побеге, - говорится в пресс-релизе ГУР. На территории Харьковской области военные оставили более 200 единиц военной техники, в том числе танки, БМП, САУ и автомобили. Военные говорят, что большая часть техники осталась в районе Балаклеи на базе обслуживания.

Разведка также пишет, что военные госпитали в России отказываются лечить т.н. добровольцев из «ЛДНР», получившие ранения. «При отступлении россияне бросали «мобилизованных» на позициях без поддержки и помощи. Из-за этого потери в подразделениях иногда достигали 100% личного состава», - говорится в сообщении.

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