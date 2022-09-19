Чем для России могут обернуться «новые штрафбаты» 19.09.2022, 0:52

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Путин шлет зэков воевать в Украину.

Русский диктатор Владимир Путин собирает армейские соединения из заключенных, чтобы отправить их на войну в Украину ‒ и отнюдь не только из-за нехватки кадровых военных. Об этом рассказал известный украинский военный эксперт Александр Мусиенко, пишет «Главред».

«Для людей, которые отбывают наказания, во-первых, сотрудничество с органами государственной власти ‒ не очень правильный и корректный шаг в их субкультуре. Кстати, необходимо напомнить историю штрафбатов в советские времена. Ведь тогда фактически штрафные батальоны и места отбывания наказания разделились: были те, кто поддержал штрафбаты, а были те, кто остался. А потом те, кто вернулся, мы знаем, во что это вылилось: в огромные бунты, кровопролития и т.д. Сейчас конечно же будет часть тех, кто согласится, кто пойдет воевать под разными предлогами ‒ кто-то заработать, кто-то получить амнистию, а кто-то под предлогом того, что можно будет награбить», — рассказал он.

Вместе с тем, по его словам, несмотря на все эти туры по российским тюрьмам, которые совершает «повар Путина» Евгений Пригожин, русские оккупанты начали рассылать повестки резервистам по всей территории России ‒ якобы призыв на военные сборы.

«Это в первую очередь происходит по двум организациям: организация сухопутных войск военно-патриотического движения «БАРС» и организация военно-морских сил РФ «Тигр». Конечно же, одними заключенными войну не выиграть. Их опасность на поле боя не такова, как у профессиональных военных. Их опасность исходит как раз для мирного населения на оккупированных территориях. Потому что очень часто это заканчивается грабежами, убийствами, драками и так далее. Как метод устрашения для оккупированных территорий и людей там, этих людей (зэков ‒ прим.) могут использовать там. Но как метод участия в боевых действиях, как военнослужащих ‒ нет», ‒ подытожил Мусиенко.

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