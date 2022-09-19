В результате взрыва в Мелитополе ликвидирован один из полицейских-коллаборантов
- 19.09.2022, 2:51
Украинская сторона утверждает, что это вероятный результат зачистки российской ФСБ.
В результате сегодняшнего взрыва во временно оккупированном украинском Мелитополе ликвидирован один из полицейских-коллаборантов.
Об этом сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров.
«Мощный взрыв во дворе мелитопольской многоэтажки в центре города - вероятный результат зачистки ФСБ. По предварительным данным, в ходе «разборок» они устранили одного из коллаборантов-полицейских - так называемого «начальника ГБР Народной милиции», - отметил он.
По словам Федорова, ликвидированный Денис Стефанков был одним из 118 предателей-полицейских, перешедших на сторону врага.