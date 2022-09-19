Россияне не способны победить Юрий Бутусов

19.09.2022, 3:41

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Юрий Бутусов

Это начинает озвучивать даже российская пропаганда.

Кто бы такое мог подумать 24 февраля! Полковник ФСБ Гиркин репостит канал полковника ВСУ Анатолия Штирлица, в котором полковник ВСУ разместил фрагмент ток-шоу главного российского пропагандиста Соловьева, где в прямом эфире россияне обсуждают, что главкома ВСУ Валерия Залужного нужно называть «талантливым военачальником».

Балаклейская наступательная операция стала психологическим переломом в войне, даже россияне стали понимать, что они не способны победить, и это начинает озвучивать даже российская пропаганда.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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