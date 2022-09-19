Жданов: Вход ВСУ в Крым — это вопрос времени 19.09.2022, 5:11

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Оккупанты это понимают.

Во временно оккупированном украинском Чонгаре российские военные заставляют местных жителей рыть окопы и строить блиндажи.

Российские оккупационные войска уже понимают, что вход Вооруженных Сил Украины в Крым – это только вопрос времени.

Об этом ТСН заявил военный эксперт Олег Жданов.

«В районе Чонгара (Генический район Херсонской области, — ред.) российские военные, угрожая смертью, заставляют местное население участвовать в возведении фортификационного оборудования позиций. То есть выгоняют на принудительные работы местных жителей для того, чтобы рыть окопы и строить блиндажи и укрепления". То есть они уже прекрасно понимают, что вход в Крым ВСУ – это просто вопрос времени. К тому же, времени я бы не сказал, что удаленного: в ближайшей перспективе, возможно, в несколько месяцев», — сказал Жданов.

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