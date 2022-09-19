Курс доллара в белорусских обменниках может резко измениться на этой неделе 19.09.2022, 7:52

Чего ждать белорусам?

Финансовые рынки замерли в ожидании решения ФРС США по процентной ставке, которое будет озвучено в середине текущей недели. Инвесторы могут отреагировать как паническим бегством из доллара, так и укреплением доверия к мировой резервной валюте. Разбираемся, чего ждать от курсов валют на этой неделе, пишет myfin.by.

Первые торги прошлой недели сложилось на оптимистичной ноте. Курс доллара США на белорусском валютном рынке в понедельник, 12 сентября, немного снизился после сентябрьского максимума до USD/BYN 2,5549, а евро поднималось до локального максимума EUR/BYN 2,5972.

Динамика понедельника вполне укладывалась в прогнозы по итогам заседания Европейского Центробанка 8 сентября. Как мы помним, ЕЦБ удивил финансовый рынок, повысив процентную ставку на 75 базовых пунктов до 1,25%. На внебиржевом рынке Форекс пара EUR/USD в понедельник, 12 сентября, на этом фоне поднималась в пике до EUR/USD 1,0199.

Но уже во вторник, 13 сентября, во второй половине дня что-то пошло не так. И это «что-то» называется отчет по инфляции в США. Формально, по итогам августа индекс потребительских цен (CPI) в Штатах снизился с июльских 8,5% до 8,3%. Но все проблемы, как всегда, в деталях.

Снижение CPI огорчило финансовые рынки, так как оно оказалось выше прогноза в 8,1%. Во-вторых, выросла базовая инфляция (Core CPI) с 5,9% в июле до 6,5% в августе. Это также выше прогноза в 6,1%. И третья проблема – существенный рост такой важной составляющей индекса потребительских цен как аренда жилья.

Аренда внутри CPI весит до 30%, и стоимость аренды продолжает расти.

Это все натолкнуло финансовый рынок на грустные мысли, что на ближайшем заседании монетарного комитета ФРС США, которое состоится послезавтра, в среду 21 сентября, регулятор может пойти на существенное повышение процентной ставки. Прозвучала цифра в 1,00%.

Как это отразится на стоимости доллара США на мировом рынке можно только гадать, но не исключено что пара EUR/USD может уйти вниз до EUR/USD 0,0970.

Евро еле удерживается в паритете

Такая реакция внебиржевого рынка Форекс на штатовскую статистику привела к тому, что евро к концу недели едва удержалось чуть выше отметки в EUR/USD 1,0015. На белорусском валютном рынке доллар США и евро также закрыли пятничные торги на локальных минимумах.

Пара USD/BYN за неделю потеряла -0,97%, с начала года курс доллара практически не изменился, и на начало этой недели составляет USD/BYN 2,5355.

Евро остается в этом же тренде. За прошлую неделю снижение пары EUR/BYN составило -1,75%, с начала года -12,10%, неделю евро начинает с курса в EUR/BYN 2,5339. Разница с курсом доллара в 0,16 копейки.

Российский рубль пока чувствует себя вполне комфортно. На торгах Московской биржи всю неделю курс доллара США крутился вокруг 60,00 рублей. Евро немного выше или ниже в соответствии с мировыми котировками.

На белорусском валютном рынке курс рубля установился к началу текущей недели на уровне RUB/BYN 4,2216 за 100 российских рублей. Колебание курса за неделю было минимальным на уровне -0,09%.

Середина недели решающая

С учетом сказанного, высока вероятность что основные события недели на валютном рынке произойдут в среду вечером после обнародования решения ФРС США по процентной ставке и выступления председателя ФРС господина Джерома Пауэлла. Все самое интересное начнется в 21:00 и в 21:30 по Минску, поэтому реакция национального валютного рынка будет с некоторым временным лагом.

Рынок Форекс живет в режиме реального времени, поэтому курс EUR/USD обновится уже к закрытию торгов в среду 21 сентября.

До этого времени вероятнее всего финансовые рынки займут выжидательную позицию, поэтому с большой долей вероятности курсы доллара США, евро и российского рубля будут минимально колебаться вблизи текущих котировок. Но конец недели пока непредсказуем.

Подождем несколько дней!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».