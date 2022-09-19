Стало известно, когда в Беларуси может начаться отопительный сезон 19.09.2022, 7:57

В прошлом году отопление начали включать 20 сентября.

В Минжилкомхозе рассказали, когда может начаться отопительный сезон. В ведомстве полагают, отопление включат после первого октября, сообщает госТВ.

На сегодня 84% получено паспортов готовности жилищного фонда, заявил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило. Что касается областей, то Брестская, Гомельская, а также Минск имеют 100% паспортов готовности жилищного фонда к зиме, уточнил чиновник.

По словам Геннадия Трубило, в последние несколько лет власти на местах получили право самостоятельно запускать отопительный сезон. В последние годы он увеличился практически на месяц — раньше включаем, позже выключаем, добавил представитель ведомства.

Он уточнил, что решение подключить детские сады и школы к отоплению будет принято в течение одного дня, если пять дней подряд среднесуточная температура будет плюс 10 и ниже.

По мнению Геннадия Трубило, традиционно отопление включат в период после первого октября.

Стоит отметить, что в прошлом году отопление начали включать 20 сентября.

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