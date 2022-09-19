ISW: Россияне готовятся к отступлению под Херсоном 2 19.09.2022, 8:13

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И опасаются потерять Донецкую область.

Российские военные в западной части Херсонской области пытаются отступить на более защищенные позиции в ходе контролируемого отхода, чтобы избежать хаотического отступления, характерного для падения обороны под Харьковом.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Несколько подразделений РФ рухнули на некоторых участках российской линии фронта, позволив украинцам продвинуться вперед в Херсонской области.

Украинские силы, вероятно, вернут себе большую, если не всю, западную часть Херсонской области в ближайшие недели, если они продолжат блокировать российские наземные линии связи и будут продолжать свое наступление, отмечают аналитики.

На прошлой неделе российское командование отдало приказ «не отступать» всем подразделениям, дислоцированным на Донбассе, требуя удерживать свои позиции независимо от развития ситуации.

Как отмечают в ISW, такой приказ говорит о том, что Россия не исключает быстрого контрнаступления ВСУ в Донецкой области, а также о не доверят боевым возможностям своих подразделений на этом направлении.

Другие ключевые выводы аналитиков ISW:

Президент России Владимир Путин, похоже, все больше полагается на нерегулярные, плохо обученные добровольческие и прокси-подразделения, а не на попытки восстановить поврежденные или уничтоженные обычные подразделения российских сухопутных войск.

Формирование нерегулярных, наспех обученных подразделений мало добавляет боевой мощи российским силам, воюющим в Украине.

Украинские силы продолжают укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, несмотря на попытки России их сдержать.

Российские войска понесли огромные потери в живой силе и технике в боях за восток Украины и особенно во время украинского контрнаступления на Харьков. Несколько российских бронетанковых и механизированных подразделений, вероятно, были фактически уничтожены.

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