Оплеуха от Пугачевой 12 Альфред Кох

19.09.2022, 8:20

16,296

СССР пошел против Путина.

Подошел к концу двести седьмой день войны. На фронте каких-то заметных продвижений я не увидел. Может что-то и пропустил. Но это вряд ли...

Но зато сегодня отличилась Алла Пугачева. Она обратилась в Минюст с просьбой зачислить ее в иноагенты. Текст все читали и нет нужды его здесь анализировать. Все довольно четко и ясно изложено.

Но здесь я хотел бы отметить одно важное обстоятельство. Алла Пугачева - это пожалуй единственный, оставшийся в живых носитель образа «хорошего СССР».

Миф, которым 20 лет путинский агитпроп кормил свою паству - это миф об «утерянном рае», о счастливой стране добрых и честных людей, которые жили пусть небогато, но дружно и в которой они были по-настоящему счастливы. Эту страну уважали даже ее противники, а друзья - просто обожали.

И вот ради возрождения этой утопии, развернутой в прошлое, Путин и затеял все свои преобразования и даже войну. Ради этого снимались бесконечные ремейки старых советских фильмов, ради этого выдумывалась страна, в которой не было дефицита, зато было мясо, ради этого молчали о том, что эта «велика» страна не могла себя элементарно прокормить.

И одним из живых и, пожалуй, главных символов этой страны была Алла Пугачева. Живой классик советской эстрады, последний народный артист СССР, великая певица, создавшая неповторимую интонацию «Иронии судьбы» и вообще - «Женщина, которая поет».

И сегодня произошел атомный взрыв в головах дорогих россиян: тот СССР, который Путин так бережно пытался реанимировать в их головах, который он сам раздул до неестественных масштабов, этот гомункул из пробирок Эрнста и Добродеева, вдруг вышел из подчинения и устами своего главного персонажа заявил, что:

1. Она хочет быть «иноагентом моей любимой страны».

2. Наши ребята гибнут «за иллюзорные цели».

То, что новая Россия против Путина - тут нет сомнений. Но теперь против него и СССР! СССР Брежнева и лучшего в мире мороженого, советской пионерии и освоения БАМа, Штирлица и киноэпопеи «Освобождение».

Даже если бы сейчас Андропов встал из гроба и кинулся защищать Путина, то даже он не спас бы своего незадачливого подполковника после оплеухи, которую ему отвесила Пугачева.

Алла Борисовна человек необычайного вкуса и интуиции. Ее хиты завоевали сердца большинства людей в СССР. Можно даже сказать, что они и, в некоторой степени, сформировали тех людей, которых мы называем российским народом. И если она выступила с таким заявлением, значит она что-то увидела в настроениях своей публики, чего мы еще пока не видим.

Ее мужа, Максима Галкина, внесли в список иноагентов. И она врезала по мордасам всем этим хитромудрым вождям, которые думают, что они управляют общественным мнением. Ну, что, Минюст! Слабо Пугачеву в иноагенты записать? Давайте же, не бздите. Сказали «А», говорите и «Б».

А главное, кто вписывает-то! Это же тоже надо знать! Иноагентами в Минюсте ведает Олег Свириденко. Это замечательный персонаж! До Минюста он работал заместителем председателя Верховного Суда РФ и возглавлял коллегию по экономическим спорам. По старому это называлось: Председатель арбитражного суда РФ.

Так вот его не выбрали на новый срок его же коллеги и отправили в отставку с обвинениями в коррупции. Об этом открыто писали два года назад, когда он с треском провалил выборы.

Это в путинской-то России! Это в лебедовском-то суде! Можете себе представить уровень мздоимства этого персонажа, что даже у его коллег лопнуло терпение. И это не смотря на то, что его кандидатуру рекомендовала Администрация Президента РФ и он прошел все ее кадровые фильтры.

На этого дяденьку горы компромата. Он весь ходит под десятком статьей УК. И вот его поставили на «иноагентов». Понятно почему: шаг в лево - шаг в право... Он же пугается собственной тени. Он кладет в штаны от любого звонка. Теперь кто не обратись к нему от полковника ФСБ или выше - он вскакивает и берет под козырек.

Поэтому он сначала записывает человека в иноагенты, а потом думает: надо ли было это делать. Вот зачем Галкина записал? Вот в каком месте зачесалось? Как говорится: не буди лихо, пока оно тихо...

Разбудил. СССР проснулся и плюнул нынешним правителям России в харю. Бьюсь об заклад: Пугачева лучше Путина знает свой народ. И если она открыто встала против Путина, значит с этим народом что-то произошло.

Я лично так думаю. И это ее выступление - знак того, что победа близка. И это будет наша победа. Потому, что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».